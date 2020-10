Il Coronavirus, la mascherina, la paura del contagio e la crisi economica: essere stressati è nuova normalità (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “La nuova normalità è essere più stressati. A sette mesi dall’inizio dell’emergenza, tra le cose con le quali gli italiani sono obbligati convivere c’è anche un maggior livello di stress. Gli psicologi per i cittadini sono una sorta di ‘mascherina della mente’, indispensabili per affrontare questa nuova normalità: 8 cittadini su 10 ritengono che gli psicologi devono essere al loro fianco in questa fase, stessa percentuale di quanti credono necessaria la mascherina“. E’ quanto emerge dall’analisi presentata dal vicepresidente dell’Istituto Piepoli, Livio Gigliuto, nel corso del convegno sulla Giornata nazionale della psicologia 2020 organizzato dal Consiglio nazionale ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Lanormalità èpiù. A sette mesi dall’inizio dell’emergenza, tra le cose con le quali gli italiani sono obbligati convivere c’è anche un maggior livello di stress. Gli psicologi per i cittadini sono una sorta di ‘della mente’, indispensabili per affrontare questanormalità: 8 cittadini su 10 ritengono che gli psicologi devonoal loro fianco in questa fase, stessa percentuale di quanti credono necessaria la“. E’ quanto emerge dall’analisi presentata dal vicepresidente dell’Istituto Piepoli, Livio Gigliuto, nel corso del convegno sulla Giornata nazionale della psicologia 2020 organizzato dal Consiglio nazionale ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - 6000sardine : #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le m… - fanpage : È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei… - pccpla : RT @fanpage: È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei anche una m… - RaffyB_68 : RT @stanzaselvaggia: Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue in… -