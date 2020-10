Il caso Pantani: dietro la solitaria e tragica morte del Pirata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di Marco Pantani e della sua morte solitaria e soprattutto ingiusta a 34 anni si sono occupati in tanti: giornali, tv, cinema, magistratura, editoria, gente comune. Tutti pronti a dare giudizi sull’uomo e sullo sportivo. A difendere la sua memoria si è sempre schierata mamma Tonina che ancora oggi spera ci sia «qualche magistratura» che sia disposta a riprendere in mano il caso della morte di suo figlio avvenuta in un residence di Rimini in circostanze quantomeno strane. E lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di Marcoe della suae soprattutto ingiusta a 34 anni si sono occupati in tanti: giornali, tv, cinema, magistratura, editoria, gente comune. Tutti pronti a dare giudizi sull’uomo e sullo sportivo. A difendere la sua memoria si è sempre schierata mamma Tonina che ancora oggi spera ci sia «qualche magistratura» che sia disposta a riprendere in mano ildelladi suo figlio avvenuta in un residence di Rimini in circostanze quantomeno strane. E lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

