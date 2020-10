Il campione di tennis che ha passato la quarantena a lavorare al supermercato per 12 euro l’ora

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kevin Krawietz è un doppista. Un doppista forte: l’anno scorso ha vinto Parigi e ha giocato le Atp Finals, il torneo tra i migliori dell’anno che conclude la stagione. Nel 2019 il suo montepremi ha superato i 500.000 dollari. Krawietz halain primavera ainper 12,50l’ora. Turno alle 5:30 del mattino, e via a caricare e scaricare merce dagli scaffali di Lidl, a Monaco di Baviera. La sua storia l’ha raccontata in primavera lo Spiegel, e l’ha ripresa oggi Repubblica. Perché? “Non per i soldi, ovviamente. Mi stavo annoiando, un amico che lavora lì mi ha fatto la battuta e io l’ho colta.per unin quel momento era importante per aiutare la ...