Il calciomercato ha cambiato gli equilibri della Serie A? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Juventus rimane favorita per lo scudetto? L’Inter ha colmato il gap? E il Napoli dove può arrivare? Proviamo a capirlo Il giudizio definitivo lo darà come sempre il campo, ma proviamo a capire come e quanto questo calciomercato appena concluso potrà spostare gli equilibri della Serie A. La Juventus era favorita prima, e probabilmente per il decimo anno consecutivo sarà la squadra da battere per lo scudetto, ha abbassato l’età media e il monte ingaggi, puntellando centrocampo e attacco ma senza perdere in qualità. La vera incognita è Pirlo, poca esperienza da allenatore ma carisma, stile Juve ed entusiasmo da vendere. L’Inter è la squadra che ha fatto la miglior campagna acquisti, e probabilmente il gap con i bianconeri si è ridotto fino ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Juventus rimane favorita per lo scudetto? L’Inter ha colmato il gap? E il Napoli dove può arrivare? Proviamo a capirlo Il giudizio definitivo lo darà come sempre il campo, ma proviamo a capire come e quanto questoappena concluso potrà spostare gliA. La Juventus era favorita prima, e probabilmente per il decimo anno consecutivo sarà la squadra da battere per lo scudetto, ha abbassato l’età media e il monte ingaggi, puntellando centrocampo e attacco ma senza perdere in qualità. La vera incognita è Pirlo, poca esperienza da allenatore ma carisma, stile Juve ed entusiasmo da vendere. L’Inter è la squadra che ha fatto la miglior campagna acquisti, e probabilmente il gap con i bianconeri si è ridotto fino ...

sportli26181512 : Nocerino: 'Milan, Kjaer ha portato tranquillità ed esperienza in difesa': 'Zlatan è un trascinatore a prescindere.… - GambiRoberto : “Meglio di quello che ho io, in giro, non c’è...” (Corvino 2017 - Pradè 2020). La qualità di un progetto si valuta… - LaStampa : Così il Covid ha cambiato il calciomercato in Europa: chi ha speso di più e chi è andato a risparmio - LaStampa : Dalla Premier alla Liga, passando per la Ligue 1, la Bundesliga e la Serie A. Ecco l’analisi sui colpi mercato e su… - GaleVince : @Mefistofelico @Emil_io76 @GassmanGassmann Ciao, ci vediamo alla ripetizione della partita, quando avranno cambiato… -

Ultime Notizie dalla rete : calciomercato cambiato Il calciomercato ha cambiato gli equilibri della Serie A? Calcio News 24 Il calciomercato ha cambiato gli equilibri della Serie A?

L’Inter ha colmato il gap? E il Napoli dove può arrivare? Proviamo a capirlo Il giudizio definitivo lo darà come sempre il campo, ma proviamo a capire come e quanto questo calciomercato appena ...

Cesena, la rivoluzione ora è completata

perché in alcuni casi è cambiata la situazione contrattuale implicando un lavoro aggiuntivo. Degli undici sotto contratto anche per la... di Gianluca Mariotti Ricostruzione decisamente sì, forse pure ...

Rampanti: “Mi chiedo se Giampaolo abbia avallato questo calciomercato”

Il calciomercato 2020 per il Torino è finito con gli acquisti in extremis di Federico Bonazzoli e Amer Gojak. In uscita, l’unica novità dell’ultimo giorno di mercato è stato Koffi Djidji al Crotone. A ...

L’Inter ha colmato il gap? E il Napoli dove può arrivare? Proviamo a capirlo Il giudizio definitivo lo darà come sempre il campo, ma proviamo a capire come e quanto questo calciomercato appena ...perché in alcuni casi è cambiata la situazione contrattuale implicando un lavoro aggiuntivo. Degli undici sotto contratto anche per la... di Gianluca Mariotti Ricostruzione decisamente sì, forse pure ...Il calciomercato 2020 per il Torino è finito con gli acquisti in extremis di Federico Bonazzoli e Amer Gojak. In uscita, l’unica novità dell’ultimo giorno di mercato è stato Koffi Djidji al Crotone. A ...