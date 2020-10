I tre asteroidi che oggi sfioreranno la Terra | ma il 2 novembre il rischio sarà più grande

Ultime Notizie dalla rete : tre asteroidi

Today.it

L'asteroide 2018 VP1 avrà lo 0,41% di possibilità di colpire la Terra. Per quanto bassa è il bolide spaziale che ha la maggiore probabilità di entrare in collisione con il nostro pianeta e per questo ...Il 2020 si conferma un anno di importanti novità per il Planetario di Padova. Oltre agli appuntamenti standard si segnalano nuove proiezion i, un totale rinnovo delle macchine e numerosi eventi specia ...