I live di Ghali al Fabrique rinviati al 2021

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rimandati neldialdi Milano. Il rapper: “Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione” “Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione differente ma purtroppo le date aldi Milano andranno riprogrammate. Al momento non siamo ancora in grado di tornare ad abbracciarci… L'articolo Corriere Nazionale.