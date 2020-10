I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli sfiora Samanta Togni: la battuta sul Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giancarlo Magalli, per sbaglio, sfiora Samanta Togni e scappa la battuta sul Coronavirus. L’ironia tagliente del conduttore non si smentisce Fonte foto: FacebookFinalmente è tornato in tv uno dei programmi più amati del mattino: I Fatti Vostri. La trasmissione va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11:10 fino alle 13. Come sempre, a condurre lo show c’è il simpaticissimo Giancarlo Magalli, volto storico della Rai. Nonostante siano passati diversi mesi da quando abbiamo incominciato a convivere con il Coronavirus, spesso può succedere di avere delle dimenticanze e compiere dei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020), per sbaglio,e scappa lasul. L’ironia tagliente del conduttore non si smentisce Fonte foto: FacebookFinalmente è tornato in tv uno dei programmi più amati del mattino: I. La trasmissione va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11:10 fino alle 13. Come sempre, a condurre lo show c’è il simpaticissimo, volto storico della Rai. Nonostante siano passati diversi mesi da quando abbiamo incominciato a convivere con il, spesso può succedere di avere delle dimenticanze e compiere dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Fatti Vostri I Fatti Vostri, "oddio la ho toccata". Giancarlo Magalli sfiora Samanta Togni, poi la battuta sui figli: gelo su Rai 2 Liberoquotidiano.it Maxi Lopez: “Ibrahimovic una volta mi disse che mi avrebbe spaccato la faccia se…”

Dite la vostra e avete il vostro carattere, non come i brasiliani. Ma la prossima volta che fai così ti spacco la faccia”, ha rivelato l’attaccante ora in forza alla Sambenedettese. (fonte TYC SPORTS) ...

I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ad un ospite: “Farai la fine di Leali”

Giancarlo Magalli a Edoardo Vianello a I Fatti Vostri: "Farai la fine di Fausto Leali" L'ospite fisso di questa settimana a I Fatti Vostri è un grande ...

