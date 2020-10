Horner sul contratto Verstappen: “No clausola motore Honda” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Christian Horner, team principal RedBull parla del contratto con Max Verstappen e delle sue clausole – PhotoCredit: sport.sky.itIl team principal Red Bull, Christian Horner parla del contratto con Max Verstappen negando la clausola sul motore. Il loro accordo sarebbe soggetto a delle clausole che andrebbero a tutelare il pilota qualora la monoposto non risultasse più competitiva, ai fini della conquista del titolo mondiale. Questo però non include alcuna condizione riguardo al motore o alla power unit, per cui il divorzio tra Honda e RedBull non potrebbe andare ad influire sul contratto tra l’olandese e il team. Christian Horner sul contratto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Christian, team principal RedBull parla delcon Maxe delle sue clausole – PhotoCredit: sport.sky.itIl team principal Red Bull, Christianparla delcon Maxnegando lasul. Il loro accordo sarebbe soggetto a delle clausole che andrebbero a tutelare il pilota qualora la monoposto non risultasse più competitiva, ai fini della conquista del titolo mondiale. Questo però non include alcuna condizione riguardo alo alla power unit, per cui il divorzio tra Honda e RedBull non potrebbe andare ad influire sultra l’olandese e il team. Christiansul...

