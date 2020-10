“Ho pensato di smettere perché avevo il Covid” | la confessione di Cavani

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Edinsonha trovato una nuova squadra, si tratta del Manchester United. Il Matador ha firmato per un club glorioso e vuole trovare tranquillità dopo un periodo difficile dovuto al Coronavirus. L’ex Napoli ha raccontato al programma ‘2 de Punta’ di aver contratto in estate il Coronavirus: “C’è stata la possibilità di dare l’addio e stare in campagna, dedicarmi alla mia vita di campagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra…hodi ...