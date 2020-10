Harrison Ford la somiglianza al conduttore italiano è pazzesca

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)e la fortecon uno dei conduttori italiani non sfugge a Striscia la Notizia che ne ha parlato in un lungo servizio ieri. foto facebookCi avete mai fatto caso al gioco delleche il tg satirico tira fuori sempre di puntata in puntata e che fino a quel momento non avevate mai pensato potesse essere, ecco è successo nuovamente. Questa volta ad essere protagonisti del servizio sono stati uno degli attori più amati oltre oceano e uno dei conduttori di punta di Rete Quattro che in comune hanno veramente poco, per non dire nulla. Prima però di svelarvi di chi si tratta, vi pongo questa domanda, secondo voi a qualee giornalistasomiglia il divo americano?...