Ha ragione la Azzolina. La Babele delle Regioni è un ostacolo per la scuola. La ministra dà lezioni ai governatori. Contagiati solo 2 alunni su 10mila (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'è un dato, incontrovertibile, che la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha reso noto due giorni fa dopo l'incontro con il Comitato Tecnico-Scientifico: "Restiamo molto prudenti – ha detto alla stampa al termine del summit – ma, al momento, i dati sono positivi e questo ovviamente è confortante per tutti". Secondo i dati raccolti, infatti, nelle prime due settimane di lezioni, dal 14 al 26 settembre, il personale docente che risulta contagiato è lo 0,047% del totale (349 casi di positività), si parla dello 0,059% (116 casi) per il personale non docente, per gli studenti la percentuale è dello 0,021% (1.492 casi). Numeri chiari che testimoniano – al di là delle mille accuse e offese dirette alla ministra

