Grecia, processo ad Alba Dorata: è "organizzazione criminale". Una condanna per omicidio. In 15mila fuori dal Tribunale: scontri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alba Dorata colpevole di aver agito come "organizzazione criminale" e uno dei suoi membri, Yorgos Roupakias, condannato per l'omicidio del rapper ed attivista antifascista 34enne Pavlos Fyssas, avvenuto all'arma bianca nella notte del 18 settembre 2013 davanti a un bar nel suo quartiere, Keratsini, alla periferia ovest di Atene. L'assassino rischia l'ergastolo. Dopo cinque anni e mezzo di processo è arrivato il giorno della sentenza per il partito neonazista greco: almeno 15mila persone si sono radunate fuori dal Tribunale, esultando appena saputa la sentenza della Corte d'appello di Atene. Dopo il verdetto sono scoppiati scontri davanti al palazzo di giustizia tra polizia e manifestanti:

