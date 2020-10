Grecia, il partito Alba Dorata riconosciuto come “organizzazione criminale”: condannato il leader (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il tribunale di Atene ha riconosciuto il partito neonazista greco Alba Dorata come un’organizzazione criminale, condannando il fondatore e leader del partito, Nikos Michaloliakos, al termine di un lungo processo. I giudici hanno anche stabilito la colpevolezza del militante Giorgos Roupakias per l’omicidio del rapper Fyssas nel 2013, suscitando l’esultanza della madre del giovane e della folla radunata all’esterno dell’aula. Michaloliakos e altri 17 ex parlamentari di Alba Dorata rischiano almeno 10 anni di carcere, mentre gli altri esponenti della formazione affronteranno condanne per vari reati legati agli attacchi violenti contro migranti e avversari politici di formazioni di sinistra avvenuti sempre nel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il tribunale di Atene hailneonazista grecoun’organizzazione criminale, condannando il fondatore edel, Nikos Michaloliakos, al termine di un lungo processo. I giudici hanno anche stabilito la colpevolezza del militante Giorgos Roupakias per l’omicidio del rapper Fyssas nel 2013, suscitando l’esultanza della madre del giovane e della folla radunata all’esterno dell’aula. Michaloliakos e altri 17 ex parlamentari dirischiano almeno 10 anni di carcere, mentre gli altri esponenti della formazione affronteranno condanne per vari reati legati agli attacchi violenti contro migranti e avversari politici di formazioni di sinistra avvenuti sempre nel ...

Internazionale : • Condannato in Grecia il fondatore del partito neonazista Alba dorata • Annullate le elezioni legislative in Kirg… - 6000sardine : #Grecia, condannati gli estremisti di destra di #AlbaDorata: 'Il partito era una banda criminale' Giustizia è stat… - direzioneprc : In Grecia #AlbaDorata è stata dichiarata un'organizzazione criminale. Qui il leader del partito neonazista greco in… - simonavitelli60 : RT @ManuelaBellipan: 1/ In Grecia il partito di estrema dx #AlbaDorata, dopo un processo durato 5 anni, è stato dichiarato 'organizzazione… - ezekiel : RT @repubblica: Grecia, condannati gli estremisti di destra di Alba Dorata: 'Il partito era una banda criminale' -