Grecia | i giudici mettono a tacere Alba Dorata | “E’ un’organizzazione criminale”

Roma, 7 ott – Appena cinque anni fa era la terza forza politica della Grecia e poteva contare su 17 parlamentari, oggi Alba Dorata è stata "messa al bando" dai giudici di Atene. E' arrivata infatti una condanna pesantissima nei confronti di alcuni esponenti del movimento nazionalista greco, alla fine di un lungo processo. Il fondatore e leader di Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, rischia fino a dieci anni di carcere perché giudicato colpevole di essere alla guida di una "organizzazione criminale". Era uno dei 68 membri del movimento imputati nel processo. Uno di loro, Yorgos Roupakis, è stato condannato per l'omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas, avvenuto il 18 settembre 2013.

