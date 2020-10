Grecia: Alba Dorata fuorilegge. Sentenza spazza via il gruppo neonazista dal panorama politico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Storica decisione ad Atene dove una Corte d'Appello greca lo ha dichiarato un'organizzazione criminale. Rischiano una condanna a 10 anni di carcere il suo leader e altri parlamentari Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Storica decisione ad Atene dove una Corte d'Appello greca lo ha dichiarato un'organizzazione criminale. Rischiano una condanna a 10 anni di carcere il suo leader e altri parlamentari

