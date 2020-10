Grecia, Alba Dorata è un’organizzazione criminale: la sentenza del tribunale di Atene (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alba Dorata è un’organizzazione criminale. Lo ha dichiarato il tribunale di Atene questa mattina, 7 ottobre 2020. Il processo era iniziato nel 2015, in seguito alle indagini sull’uccisione dell’artista hip-hop antifascista Pavlov Fyssas, avvenuto nel 2013. A distanza di 7 anni dall’omicidio, Giorgos Roupakias, membro del partito, è stato dichiarato colpevole. Condannati anche il leader di Alba Dorata Nikos Michaloliakos e altri membri del partito per l’appartenenza a un’organizzazione criminale, mascherata da partito politico. >> I Neonazisti di Alba Dorata Vogliono Presentarsi Alle Elezioni Alba Dorata organizzazione ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è un’organizzazione. Lo ha dichiarato ildiquesta mattina, 7 ottobre 2020. Il processo era iniziato nel 2015, in seguito alle indagini sull’uccisione dell’artista hip-hop antifascista Pavlov Fyssas, avvenuto nel 2013. A distanza di 7 anni dall’omicidio, Giorgos Roupakias, membro del partito, è stato dichiarato colpevole. Condannati anche il leader diNikos Michaloliakos e altri membri del partito per l’appartenenza a un’organizzazione, mascherata da partito politico. >> I Neonazisti diVogliono Presentarsi Alle Elezioniorganizzazione ...

