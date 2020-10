Grande Fratello Vip, il reality si allunga fino al 2021: nuove puntate in arrivo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Partito in sordina rispetto ai soliti numeri, il Grande Fratello Vip 2020 ha finalmente trovato il suo pubblico con gli ultimi episodi. Entrato infine nel vivo, con i due appuntamenti settimanali ad alzare i ritmi, il reality di punta Mediaset mira adesso a prolungare il più possibile la sua permanenza in tv. Per farlo, bisognerà vincere le resistenze del cast e sopratutto del presentatore Alfonso Signorini; ma se si dovesse trovare un accordo, sembra a questo punto probabile che lo show resterà in onda ben un mese oltre la data inizialmente prevista. Se Alfonso Signorini dovesse accettare, le vacanze 2020 saranno le prime in compagnia del Grande Fratello Vip: si studia già la diretta di Capodanno Secondo quanto raccolto da TvBlog, l’idea sarebbe al momento quella di ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Partito in sordina rispetto ai soliti numeri, ilVip 2020 ha finalmente trovato il suo pubblico con gli ultimi episodi. Entrato infine nel vivo, con i due appuntamenti settimanali ad alzare i ritmi, ildi punta Mediaset mira adesso a prolungare il più possibile la sua permanenza in tv. Per farlo, bisognerà vincere le resistenze del cast e sopratutto del presentatore Alfonso Signorini; ma se si dovesse trovare un accordo, sembra a questo punto probabile che lo show resterà in onda ben un mese oltre la data inizialmente prevista. Se Alfonso Signorini dovesse accettare, le vacanze 2020 saranno le prime in compagnia delVip: si studia già la diretta di Capodanno Secondo quanto raccolto da TvBlog, l’idea sarebbe al momento quella di ...

