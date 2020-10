Grande e atteso ritorno degli AC/DC con l’album “Power up” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli AC/DC tornano con "Power up", il nuovo atteso album in uscita il 13 novembre. È il diciassettesimo disco della loro leggendaria carriera, a sei anni dall`uscita di "Rock Or Bust" (2014). A preparare il terreno ci pensa il nuovo singolo "Shot In The Dark", disponibile in digitale da oggi, mercoledì 7 ottobre, che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore. Per "Power up", la band ha richiamato il celebre produttore Brendan O`Brien che aveva già lavorato in "Black Ice" (2008) e "Rock Or Bust" (2014). Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano!Gli AC/DC sono una delle più ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli AC/DC tornano con "Power up", il nuovoalbum in uscita il 13 novembre. È il diciassettesimo disco della loro leggendaria carriera, a sei anni dall`uscita di "Rock Or Bust" (2014). A preparare il terreno ci pensa il nuovo singolo "Shot In The Dark", disponibile in digitale da oggi, mercoledì 7 ottobre, che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore. Per "Power up", la band ha richiamato il celebre produttore Brendan O`Brien che aveva già lavorato in "Black Ice" (2008) e "Rock Or Bust" (2014). Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenzaelementi che più li caratterizzano!Gli AC/DC sono una delle più ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande atteso Grande e atteso ritorno degli AC/DC con l'album 'Power up' Tiscali.it Covid: oltre 12 ore di attesa per tamponi a drive-in Roma

Le strutture sono in questi giorni sotto pressione, con lunghe code in auto e attese per i tanti che vi ... (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e ...

“Freaks Out” di Gabriele Mainetti in sala dal 16 dicembre

Roma, la Grande Guerra, un circo: Freaks Out, l’atteso film di Gabriele Mainetti sta per sbarcare in sala. Appuntamento il 16 dicembre. Il soggetto è di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura è firmata ...

Roma, la Grande Guerra, un circo: Freaks Out, l'atteso film di Gabriele Mainetti sta per sbarcare in sala. Appuntamento il 16 dicembre. Il soggetto è di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura è firmata ...