GP Francia | Valentino Rossi | A Le Mans lotto per il podio

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA - " Sicuramente il risultato finale in Catalogna è stato un peccato, ma la cosa positiva è che siamo abbastanza veloci per lottare per il, e penso che possiamo provare qualcosa anche ...

sportface2016 : #MotoGP, #GPFrancia. #ValentinoRossi: 'Le Mans e' una pista che mi piace molto e di solito li' siamo competitivi. F… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Valentino

MotoGP, Motomondiale Francia. Valentino Rossi è pronto per Lemans: “Questo circuito mi piace, lotterò per il podio”, giura il pilota Yamaha Ancora una volta voglia di rivalsa. Per Valentino Rossi ...Valentino Rossi è stato sicuramente uno dei piloti più delusi dal weekend catalano. Il Dottore, infatti, è caduto in gara proprio mentre era 2° alle spalle di Quartararo lottando con il francese per ...