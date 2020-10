GP Francia | Petrucci | Abbiamo ancora margine di crescita

Ultime Notizie dalla rete : Francia Petrucci

Tuttosport

Danilo Petrucci appare fiducioso in vista del Gran Premio di Francia in programma domenica. Qualifica fondamentale Il pilota ternano ha ottimi ricordi della pista transalpina dove ha centrato il podio ...Il pilota della Ducatti ammette che, ancora una volta, riuscire a partire davanti in griglia potrebbe risultare determinante ...