Golf | Bmw Pga Championship | sei italiani ai nastri di partenza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Saranno sei glial via del Bmw Pgache andrà in scena dall’8 all’11 ottobre. Il terzo evento stagionale delle Rolex Series si svolgerà lungo al WentworthClub di Virginia Water in Inghilterra. Aidici sono Renato Paratore, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. Tra i protagonisti spiccano i nomi statunitense Patrick Reed e degli inglesi Justin Rose, Tommy Fleetwood e Ian Poulter, i più accreditati nelle previsioni della vigilia tra i candidati al titolo.