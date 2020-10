Godfall mostra un'intensa boss fight in un nuovo video gameplay (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Poco tempo fa stato condiviso un nuovo filmato del prossimo gioco per PlayStation 5, Godfall, in cui è possibile vedere un'intensa battaglia con un boss.Il nuovo filmato, condiviso online dal canale YouTube giapponese ITmedia NEWS, fornisce un'occhiata ravvicinata alle meccaniche di combattimento del gioco. Godfall sarà tra i titoli di lancio per PlayStation 5, in uscita il 12 novembre in Nord America e il 19 novembre in Europa e nel resto del mondo. Il gioco arriverà anche su PC tramite Epic Games Store.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Poco tempo fa stato condiviso unfilmato del prossimo gioco per PlayStation 5,, in cui è possibile vedere un'battaglia con un.Ilfilmato, condiviso online dal canale YouTube giapponese ITmedia NEWS, fornisce un'occhiata ravvicinata alle meccaniche di combattimento del gioco.sarà tra i titoli di lancio per PlayStation 5, in uscita il 12 novembre in Nord America e il 19 novembre in Europa e nel resto del mondo. Il gioco arriverà anche su PC tramite Epic Games Store.Leggi altro...

Ad un mese e mezzo dal lancio del 19 novembre, la PS5 comincia a mostrarsi in ogni suo dettaglio: manca ancora l'interfaccia.

Godfall di casa Counterplay Games, sarà uno dei titoli a essere disponibili al lancio della PlayStation 5 il 12 e il 19 novembre. Il nuovo video messo a disposizione da ITmedia NEWS, un canale ...

