Glenn Close è di nuovo Crudelia De Mon: il costume per Halloween è low cost (FOTO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Glenn Close ha condiviso su Instagram alcune FOTO che la vedono trasformarsi di nuovo in Crudelia De Mon, con un costume economico e fatto in casa per un party di Halloween. Glenn Close è tornata a trasformarsi in Crudelia De Mon 24 anni dopo aver interpretato il ruolo della villain Disney nel remake live-action de La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, come testimoniano le FOTO condivise sui social dalla stessa attrice e si tratta di un costume low-cost per una festa di Halloween, realizzato "in casa", come spiega lei. Glenn Close, 73 anni, ha replicato il look ...

Glenn Close si trasforma in Crudelia De Mon dopo 20 anni

Glenn Close si trasforma di nuovo in Crudelia De Mon su Instagram, 20 anni dopo il film de La carica dei 101 e lo fa per una buona causa ...

