Giroud | «Ero vicino alla firma in Italia | ora non escludo nulla»

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'attaccante del Chelsea, Olivier, parla dopo la chiusura del calciomercato: il francese è stato accostato a Inter, Lazio e Juve Olivier, ai microfoni di RMC, ha parlato della sua situazione e delle sue aspirazioni in sede di mercato. «Al momento la Ligue 1 non è la mia priorità. Non, ma vorrei concentrarmi su una nuova avventura, su un campionato straniero. Spero di giocare ai massimi livelli per altri due o tre anni se il mio corpo me lo permetterà. Non ho mai nascosto l'interesse per una possibile sfida negli Stati Uniti: se ne era già parlato, ma ritengo sia presto. Eroanche in».