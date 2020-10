Giro d’Italia, tappa a Ganna. lmeida resta in maglia rosa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Filippo Ganna si è imposto nella quinta tappa del Giro d'Italia, Mileto-Camigliatello Silano di 225 km, arrivando il solitaria dopo circa 180 km di fuga. Il ciclista della Ineos ha preceduto sul traguardo Konrad e Joao Almeida, che resta in maglia rosa. Per Ganna, autore di una straordinaria impresa su un terreno non usuale per lui come la salita, si tratta della seconda vittoria in questo Giro dopo la crono iniziale di Palermo. Giovedì è in programma la sesta frazione, 188 km da Castrovillari a Matera. tappa mossa e articolata: nel finale si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell`arrivo, con il traguardo posto nei pressi dei magnifici e pittoreschi sassi. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Filipposi è imposto nella quintadeld'Italia, Mileto-Camigliatello Silano di 225 km, arrivando il solitaria dopo circa 180 km di fuga. Il ciclista della Ineos ha preceduto sul traguardo Konrad e Joao A, chein. Per, autore di una straordinaria impresa su un terreno non usuale per lui come la salita, si tratta della seconda vittoria in questodopo la crono iniziale di Palermo. Giovedì è in programma la sesta frazione, 188 km da Castrovillari a Matera.mossa e articolata: nel finale si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell`arrivo, con il traguardo posto nei pressi dei magnifici e pittoreschi sassi.

