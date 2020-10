Giro d’Italia: Partenza da Rivolto il 18 ottobre 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 ci dà la possibilità per la prima volta nella storia di entrare in una base aerea militare, quella di Rivolto, casa delle mitiche Frecce Tricolori, per poi attraversare le province di Udine e Pordenone fino alla salita a Piancavallo Il 18 ottobre 2020, per la prima volta nella storia della Corsa Rosa, una tappa partirà da un aeroporto militare, più precisamente dalla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare e casa delle Frecce Tricolori sin dalla loro costituzione nel 1961. Un magnifico rapporto quello tra le Frecce Tricolori e il Giro d’Italia che si consoliderà ancor di più il 18 ottobre con un evento che ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La quindicesima tappa deld’Italiaci dà la possibilità per la prima volta nella storia di entrare in una base aerea militare, quella di, casa delle mitiche Frecce Tricolori, per poi attraversare le province di Udine e Pordenone fino alla salita a Piancavallo Il 18, per la prima volta nella storia della Corsa Rosa, una tappa partirà da un aeroporto militare, più precisamente dalla base di, sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare e casa delle Frecce Tricolori sin dalla loro costituzione nel 1961. Un magnifico rapporto quello tra le Frecce Tricolori e ild’Italia che si consoliderà ancor di più il 18con un evento che ...

