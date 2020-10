Giro d’Italia 2020, quinta tappa: ma quanto è forte Filippo Ganna? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Continua a sorprendere questo Giro d’Italia in versione autunnale. Ad onor del vero, non è uno sconvolgimento in classifica generale a destare l’attenzione odierna al termine della frazione odierna, la quinta da Mileto fino a Camigliatello Silano: una tappa dal sapore antico con i suoi 225 chilometri, corsi tutti sotto la pioggia con temperature che sono scese anche in singola cifra. La lotta per la maglia rosa ha registrato la perdita di Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling). L’ecuadoregno, vincitore sull’Etna 48 ore fa, è andato in crisi sul Valico di Montescuro, Ne consegue che da stasera il primato di Joao Almeida (Deceuninck – Quick – Step) è decisamente più solido posto che l’avversario più vicino, Pello Bilbao (Bahrain – McLaren), vanta un distacco di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Continua a sorprendere questod’Italia in versione autunnale. Ad onor del vero, non è uno sconvolgimento in classifica generale a destare l’attenzione odierna al termine della frazione odierna, lada Mileto fino a Camigliatello Silano: unadal sapore antico con i suoi 225 chilometri, corsi tutti sotto la pioggia con temperature che sono scese anche in singola cifra. La lotta per la maglia rosa ha registrato la perdita di Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling). L’ecuadoregno, vincitore sull’Etna 48 ore fa, è andato in crisi sul Valico di Montescuro, Ne consegue che da stasera il primato di Joao Almeida (Deceuninck – Quick – Step) è decisamente più solido posto che l’avversario più vicino, Pello Bilbao (Bahrain – McLaren), vanta un distacco di ...

