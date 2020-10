Giallo per Inter e Nazionale: calciatore da negativo a positivo al Covid in 24 ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è verificato un piccolo Giallo che riguarda Alessandro Bastoni, il difensore è in ritiro con l’Under 21 di Nicolato. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il calciatore ieri è risultato negativo al Coronavirus dopo essere stato sottoposto al tampone, Bastoni era stato testato anche lunedì risultando positivo. Il tampone al calciatore sarà ripetuto questa mattina e i risultati si dovrebbero avere nel pomeriggio. In caso di positività bisognerà testare tutti i membri del gruppo squadra dell’Inter e quelli della Lazio. Un problema, considerando che alcuni calciatori sono impegnati con la Nazionale. Le notizie del giorno – Il retroscena in Serie A ed il nuovo caso, il divorzio ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è verificato un piccoloche riguarda Alessandro Bastoni, il difensore è in ritiro con l’Under 21 di Nicolato. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ilieri è risultatoal Coronavirus dopo essere stato sottoposto al tampone, Bastoni era stato testato anche lunedì risultando. Il tampone alsarà ripetuto questa mattina e i risultati si dovrebbero avere nel pomeriggio. In caso di positività bisognerà testare tutti i membri del gruppo squadra dell’e quelli della Lazio. Un problema, considerando che alcuni calciatori sono impegnati con la. Le notizie del giorno – Il retroscena in Serie A ed il nuovo caso, il divorzio ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Caso #Tridico. Caos… - simonmazzo : @pisto_gol Il var non poteva intervenire? Ok ci sta,ma orsato che è a due metri dal fallo come fa a non dare il sec… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: giallo sui documenti del contratto di Smalling Depositati per tempo, ma Figc deve verificare se sono tutti - CalcioWeb : Giallo per #Inter e Nazionale: calciatore da negativo a positivo al Covid in 24 ore - - rocka1943 : @ilgiornale il governo giallo rosso è tutta una sciocchezza e purtroppo molti italiani ne stanno e ne pagheranno il… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo per Codice giallo per maltempo, anche in Mugello Il Filo del Mugello Ribaltone in Consiglio, tornano i Cinque Stelle. Il giallo delle preferenze: c’è chi le ha raddoppiate

Chissà se per allora si sarà risolto un altro piccolo giallo, quello delle preferenze prese dai candidati eletti in provincia di Padova, di tutti i partiti. L’estratto del verbale della Corte ...

Meteo, le previsioni: in arrivo piogge e temporali. Mezza Italia è a rischio maltempo. Allerta gialla per 13 regioni

Nei giorni successivi tornerà l’alta pressione a garantire il bel tempo almeno fino a sabato, poi è atteso un nuovo importante peggioramento che potrebbe coinvolgere tutte le regioni per molti giorni.

Chissà se per allora si sarà risolto un altro piccolo giallo, quello delle preferenze prese dai candidati eletti in provincia di Padova, di tutti i partiti. L’estratto del verbale della Corte ...Nei giorni successivi tornerà l’alta pressione a garantire il bel tempo almeno fino a sabato, poi è atteso un nuovo importante peggioramento che potrebbe coinvolgere tutte le regioni per molti giorni.