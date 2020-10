GF Vip, Tommaso Zorzi sfotte Pierluigi Diaco: “Antipatico, gli rode il cul*!” (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa notte i concorrenti del Grande Fratello Vip avevano voglia di chiacchiere e risate. Per questo motivo sono stati in piedi fino a tardi e Matilde Brandi si è messa pure a fare il ciambellone alle 3 di notte. Tommaso Zorzi ha fatto scompisciare tutti parlando dell’antipatia di Pierluigi Diaco. GF Vip, Tommaso Zorzi sfotte... L'articolo GF Vip, Tommaso Zorzi sfotte Pierluigi Diaco: “Antipatico, gli rode il cul*!” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa notte i concorrenti del Grande Fratello Vip avevano voglia di chiacchiere e risate. Per questo motivo sono stati in piedi fino a tardi e Matilde Brandi si è messa pure a fare il ciambellone alle 3 di notte.ha fatto scompisciare tutti parlando dell’antipatia di. GF Vip,... L'articolo GF Vip,: “Antipatico, gliil cul*!” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il secondo VIP salvo è... Tommaso! #GFVIP - _RoseSykes_ : E nulla sono qui solo per fare un tweet di apprezzamento per Tommaso mentre fuma.???? #GFVIP5 #gfvip2020… - Mania48Mania53 : RT @ilmessaggeroit: Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi attacca Pierluigi Diaco: «Antipatico e tratta male gli ospiti» - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi sfotte Pierluigi Diaco: “Antipatico, gli rode il cul*, tratta male gli ospiti e per questo gl… - Blusba : -