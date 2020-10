Gerusalemme, ebrei ortodossi rifiutano le imposizioni del lockdown: scontri con la polizia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Estesi incidenti si sono verificati ieri in due popolose località abitate da ebrei ortodossi quando la polizia vi ha fatto ingresso per imporre le limitazioni del lockdown e impedire assembramenti. Nel rione di Gerusalemme di Mea Shearim sono proseguiti per ore gli scontri fra la polizia e dimostranti che cercavano di impedire la chiusura di una sinagoga, tenuta aperta ai fedeli in contrasto alle restrizioni per il coronavirus. Fonti della polizia hanno riferito che contro gli agenti sono stati lanciati oggetti contundenti, sassi e pannolini sporchi. La polizia ha compiuto una ventina di arresti. Episodi analoghi si sono verificati la scorsa notte anche nell’insediamento ortodosso di Modiin Illit (Cisgiordania). Gli agenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Estesi incidenti si sono verificati ieri in due popolose località abitate daquando lavi ha fatto ingresso per imporre le limitazioni dele impedire assembramenti. Nel rione didi Mea Shearim sono proseguiti per ore glifra lae dimostranti che cercavano di impedire la chiusura di una sinagoga, tenuta aperta ai fedeli in contrasto alle restrizioni per il coronavirus. Fonti dellahanno riferito che contro gli agenti sono stati lanciati oggetti contundenti, sassi e pannolini sporchi. Laha compiuto una ventina di arresti. Episodi analoghi si sono verificati la scorsa notte anche nell’insediamento ortodosso di Modiin Illit (Cisgiordania). Gli agenti ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 OTT - Estesi incidenti si sono verificati la scorsa notte in due popolose località abitate da ebrei ortodossi quando la polizia vi ha fatto ingresso per imporre le limitazioni ...

