George Clooney | “Quel vile di Donald Trump non smette di mentirci da anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non si è mai preso sul serio ma ha sempre lavorato seriamente. Per questo, forse, nondi piacere a tutte e tutti, in ogni angolo del pianeta. Contagioso d’intelligenza, ironia e bellezza inestinguibili, il divo hollywoodiano si è donato per oltre un’ora raccontando della sua carriera in live streaming alla vigilia del BFI London Film Festival 2020 (7-18 ottobre), quest’anno costretto dalla pandemia a tenersi quasi esclusivamente online. E l’ha fatto da casa sua, a Los Angeles, da una stanza da “dove sento mia suocera parlare”, per un gruppo di testate prigiate nel mondo tra le quali Ilfattoquotidiano.it. Per gli happy fewha riservato anche un regalo: alcune clip in esclusiva (di cui non si può proferir verbo ...