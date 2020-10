Genshin Impact sarà anche il fenomeno del momento ma la censura cinese non perdona. No 'Taiwan' o 'Hong Kong' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ve ne abbiamo parlato solo nella giornata di ieri con numeri a livello di download ed entrate che parlano chiaro: Genshin Impact è il fenomeno del momento ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare che si tratta di un gioco cinese e che quindi deve sottostare a delle regole purtroppo molto rigide.Che piaccia o meno, la Cina impone un regime molto severo a livello di censura e le segnalazioni di diversi giocatori lo hanno sottolineato. La chat del titolo censura diverse parole tra cui Taiwan, Hong Kong e Tibet, termini che come è facilmente intuibile sono piuttosto scomodi per il governo del presidente Xi Jinping. Il video che vedete in calce alla notizia è stato condiviso dal giornalista ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ve ne abbiamo parlato solo nella giornata di ieri con numeri a livello di download ed entrate che parlano chiaro:è ildelma allo stesso tempo non bisogna dimenticare che si tratta di un giocoe che quindi deve sottostare a delle regole purtroppo molto rigide.Che piaccia o meno, la Cina impone un regime molto severo a livello die le segnalazioni di diversi giocatori lo hanno sottolineato. La chat del titolodiverse parole tra cuie Tibet, termini che come è facilmente intuibile sono piuttosto scomodi per il governo del presidente Xi Jinping. Il video che vedete in calce alla notizia è stato condiviso dal giornalista ...

