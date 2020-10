Ganna fa la storia e trionfa a Camigliatello Silano! L’Italia ha in casa un nuovo campione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un'impresa d'altri tempi, Filippo Ganna ha vinto la tappa Mileto-Camigliatello Silano, la numero cinque di questo Giro d'Italia. In solitaria, come i grandi campioni, Ganna torna far sognare l'Italia con un'impresa straordinaria al termine di una gara tutta all'attacco. Ganna vince la seconda tappa personale in questo Giro d'Italia e prosegue il suo momento d'oro dopo essere diventato campione mondiale a cronometro su strada. Filippo vince e regala un sogno a tutti gli appassionati di ciclismo italiano.caption id="attachment 1033559" align="alignnone" width="1024" Ganna, getty images/caption Ganna fa la storia e trionfa a Camigliatello Silano! L’Italia ha in casa un ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un'impresa d'altri tempi, Filippoha vinto la tappa Mileto-Silano, la numero cinque di questo Giro d'Italia. In solitaria, come i grandi campioni,torna far sognare l'Italia con un'impresa straordinaria al termine di una gara tutta all'attacco.vince la seconda tappa personale in questo Giro d'Italia e prosegue il suo momento d'oro dopo essere diventatomondiale a cronometro su strada. Filippo vince e regala un sogno a tutti gli appassionati di ciclismo italiano.caption id="attachment 1033559" align="alignnone" width="1024", getty images/captionfa laL’Italia ha inun ...

ItaSportPress : Ganna fa la storia e trionfa a Camigliatello Silano! L'Italia ha in casa un nuovo campione - - Starmarsy : Che abbiamo appena assistito a un pezzettino di storia posso dirlo? FILIPPO GANNA VINCE LA QUINTA TAPPA DEL #Giro ?? - cavalierepadano : Sommessamente Grandissimo Filippo Ganna al Giro! Altra vittoria in solitaria, impresa non storica siamo solo all’in… - ebolige : RT @GiuseppeConteIT: Filippo Ganna riscrive la storia del ciclismo italiano divenendo il primo azzurro a vincere la maglia iridata a cronom… - zigon74 : RT @GiuseppeConteIT: Filippo Ganna riscrive la storia del ciclismo italiano divenendo il primo azzurro a vincere la maglia iridata a cronom… -