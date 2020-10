Galatone | auto contro guardrail | si incendia Morto 44enne di Gallipoli Incidente sulla strada statale 101

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tragedia questa mattina101. All’altezza dello svincolo perun’è finita fuoriandandosi a schiantareil. L’impatto è stato violentissimo, e l’, completamente distrutta, ha preso fuoco: nulla da fare per l’uomo alla guida del mezzo, una seguito delle ferite riportate. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, la poliziale e i vigili del fuoco che sono ancora sul posto per le operazioni di spegnimento delle fiamme. (leccesette.it) L'articolo, si. ...

Galatone : Torino, svolta a sinistra superando le auto in fila... -

Ultime Notizie dalla rete : Galatone auto

In prossimità dello svincolo per Galatone. L'uomo probabilmente è riuscito a uscire dall'abitacolo prima di accasciarsi sull'asfalto ...Un uomo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla strada statale 101, che collega Lecce a Gallipoli. La vittima è F. C., 45 anni, ...