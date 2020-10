Gabriel Garko | spunta il nuovo fidanzato e le foto Chi è Gaetano | 25 anni in meno

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo la decisiva uscita allo scoperto, durante il coming out in diretta al Gf Vip 5,ha (involontariamente) debuttato in pubblico con la sua nuova fiamma. Il fiuto di Alfonso Signorini ha colpito ancora, anche fuori dallo studio televisivo del reality: una serie di‘incriminate’ sono state pubblicate sul suo celebre settimanale, Chi. Come ha spiegatodurante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nella trasmissione Verissimo, la sua storia cone Rossi si è conclusa. Oggi tra i due scorre una sincera amicizia e il loro rapporto, così, sembra più forte di quando c’era del tenero. Nella stessa occasione l’attore ha rivelato che sta vivendo una nuova favola, che finalmente ha un nome e un ...