Gabriel Garko paparazzato con lui | chi è il suo nuovo amore FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Garko

Il primo scatto che immortala Gabriel Garko in compagnia del suo compagno. Dopo il coming out è tornata la serenità nello sguardo dell’attore. Il fardello che si portava avanti da tanti anni è stato ...Dopo essere uscito allo scoperto e aver raccontato pubblicamente della sua omosessualità, Gabriel Garko si mostra in pubblico in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua "nuova ...