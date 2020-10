Gabriel Garko, il suo nuovo amore è Gaetano: ha 23 anni e lavora a Malpensa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”, aveva detto Gabriel Garko a Verissimo dopo il suo coming out. È il settimanale Chi a svelare l’identità del nuovo amore dell’attore torinese, si tratta di Gaetano, un ragazzo napoletano che lavora allo scalo dell’aeroporto di Malpensa a Milano. Il ragazzo, definito amico speciale, ha soli 23 anni, venticinque in meno di Dario Oliviero, questo il vero nome dell’ex re della fiction Mediaset. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore anche del Grande Fratello Vip, li ha immortalati insieme per strada, complici e sorridenti. Gaetano ha due miti, si legge nell’articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”, aveva dettoa Verissimo dopo il suo coming out. È il settimanale Chi a svelare l’identità deldell’attore torinese, si tratta di, un ragazzo napoletano cheallo scalo dell’aeroporto dia Milano. Il ragazzo, definito amico speciale, ha soli 23, venticinque in meno di Dario Oliviero, questo il vero nome dell’ex re della fiction Mediaset. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore anche del Grande Fratello Vip, li ha immortalati insieme per strada, complici e sorridenti.ha due miti, si legge nell’articolo ...

