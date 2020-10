Gabriel Garko | il nuovo fidanzato si chiama Gaetano ed ha 23 anni

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)è felicemente ed apertamente gay eppure per il settimanale Chi il ragazzo che gli sta accanto non è il, ilamore o più semplicemente unflirt, bensì un “amico speciale”. Questo, ovviamente, dispiace molto perché se al posto dici fosse stato un attore etero con una donna quest’ultima non sarebbe mai stata appellata “amica speciale” ma beh, oggi sono polemico. Ma torniamo al punto della questione: le nuove foto diin compagnia del suoamore. Archiviata la storia cone Rossi (con cui è rimasto in buonissimi rapporti), l’attore si sta attualmente vedendo ...