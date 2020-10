Gabriel Garko fotografato con il suo nuovo compagno | Ecco chi è (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lui si chiama Gaetano ed è il nuovo fidanzato dell’attore A “Verissimo” sabato scorso aveva detto di essere fidanzato. Adesso Gabriel Garko è stato paparazzato da “Chi” mentre passeggia con il suo nuovo compagno, che si chiama Gaetano. L’attore dopo il suo coming out al “Grande Fratello Vip” ha deciso di riprendere la sua vita in mano e di vivere finalmente le sue relazioni alla luce del sole. Per anni Gabriel Garko ha nascosto la sua omosessualità per paura di non lavorare più. Adesso per l’attore è arrivato il momento del riscatto. Chi è Gaetano Ecco cosa scrive il settimanale “Chi” sul nuovo fidanzato di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lui si chiama Gaetano ed è ilfidanzato dell’attore A “Verissimo” sabato scorso aveva detto di essere fidanzato. Adessoè stato paparazzato da “Chi” mentre passeggia con il suo, che si chiama Gaetano. L’attore dopo il suo coming out al “Grande Fratello Vip” ha deciso di riprendere la sua vita in mano e di vivere finalmente le sue relazioni alla luce del sole. Per anniha nascosto la sua omosessualità per paura di non lavorare più. Adesso per l’attore è arrivato il momento del riscatto. Chi è Gaetanocosa scrive il settimanale “Chi” sulfidanzato di ...

Novella_2000 : Gabriel Garko paparazzato con un ragazzo: nuovo amore? (FOTO) - LadyFalenaIvana : @SupportRossi46 Esattamente, ma perché ora che sta uscendo fuori che Adua sarebbe lesbica? Questo non è aouting? No… - zazoomblog : Gabriel Garko: dopo il GF Vip e l’outing ecco Gaetano - #Gabriel #Garko: #l’outing #Gaetano - Smalldoll13 : RT @kypvetor: Signorini che fa il video pro Zorzi per andare contro Adua ha perso credibilità come conduttore. E dire che Tommaso ha fatto… - donatda : #Repost @blogtivvu_com • • • • • • Gabriel Garko paparazzato con il fidanzato dopo il coming out: ecco chi è! ??… -