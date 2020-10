Gabriel Garko esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gabriel Garko è finalmente libero di mostrarsi in pubblico senza dover più nascondere nulla. Dopo il coming out avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip di fronte Adua Del Vesco, l’attore è pronto a ritrovare quel bambino che aveva lasciato andare: se stesso. Dopo l’intervista esclusiva a Verissimo dove il volto delle fiction Mediaset annunciava di essere stato fidanzato 11 anni con Riccardo, oggi sembra esserci una nuova fiamma nel cuore dell’attore. Il ragazzo in questione è Gaetano, 23 anni, napoletano con un impiego all’aeroporto di Milano Malpensa. Voci di corridoio dicono che i due idoli del giovane in questione siano proprio Gabriel e Salvatore Esposito di Gomorra. L’incontro tra Gaetano e Gabriel ... Leggi su trendit (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è finalmente libero di mostrarsi in pubblico senza dover più nascondere nulla. Dopo il coming out avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip di fronte Adua Del Vesco, l’attore è pronto a ritrovare quel bambino che aveva lasciato andare: se stesso. Dopo l’intervista esclusiva a Verissimo dove il volto delle fiction Mediaset annunciava di essere stato11 anni con Riccardo, oggi sembra esserci una nuova fiamma nel cuore dell’attore. Il ragazzo in questione è Gaetano, 23 anni, napoletano con un impiego all’aeroporto di Milano Malpensa. Voci di corridoio dicono che i due idoli del giovane in questione siano proprioe Salvatore Esposito di Gomorra. L’incontro tra Gaetano e...

