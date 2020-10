Freaks Out, il teaser trailer dell’ambizioso film di Gabriele Mainetti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 01 Distribution ha recentemente diffuso il teaser trailer ufficiale di Freaks Out, uno dei progetti italiani più ambiziosi dell’attuale stagione cinematografica. Dietro alla macchina da presa troviamo Gabriele Mainetti, regista che ha ottenuto un enorme successo grazie a Lo Chiamavano Jeeg Robot. Il filmato anticipa l’atmosfera, simile a quelle dei film horror gotici, l’ambientazione e alcuni dei personaggi. Come già successo con Lo Chiamavano Jeeg Robot, in questo lungometraggio giocano un ruolo chiave anche gli effetti visivi, che sembrano ponderati e realizzati con estrema cura. Freaks Out giungerà sul grande schermo a partire dal 16 dicembre, poco prima rispetto alle feste natalizie. Il 13 ottobre ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 01 Distribution ha recentemente diffuso ilufficiale diOut, uno dei progetti italiani più ambiziosi dell’attuale stagione cinematografica. Dietro alla macchina da presa troviamo, regista che ha ottenuto un enorme successo grazie a Lo Chiamavano Jeeg Robot. Ilato anticipa l’atmosfera, simile a quelle deihorror gotici, l’ambientazione e alcuni dei personaggi. Come già successo con Lo Chiamavano Jeeg Robot, in questo lungometraggio giocano un ruolo chiave anche gli effetti visivi, che sembrano ponderati e realizzati con estrema cura.Out giungerà sul grande schermo a partire dal 16 dicembre, poco prima rispetto alle feste natalizie. Il 13 ottobre ...

