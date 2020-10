Francia, peggiora deficit commerciale agosto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ad agosto il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 4,7 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 5,7 miliardi di luglio. Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude ad agosto con un saldo negativo di 7,7 miliardi, in peggioramento rispetto ai -7 miliardi del mese precedente. In frenata l’export che si attesta a 35,4 miliardi da 35,6 miliardi, mentre le importazioni salgono a 43,1 miliardi da 42,6 miliardi. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Adil saldo delle partite correnti francese mostrava undi 4,7 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 5,7 miliardi di luglio. Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia, che chiude adcon un saldo negativo di 7,7 miliardi, inmento rispetto ai -7 miliardi del mese precedente. In frenata l’export che si attesta a 35,4 miliardi da 35,6 miliardi, mentre le importazioni salgono a 43,1 miliardi da 42,6 miliardi.

Francia, peggiora deficit commerciale agosto

Ad agosto il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 4,7 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 5,7 miliardi ...

Ad agosto il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 4,7 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 5,7 miliardi ...