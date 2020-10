Franceska Pepe, ecco perché Signorini l’ha voluta al GF Vip: retroscena dopo la sua eliminazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La nuova puntata di Casa Chi è stata come sempre molto scoppiettante e piacevole e ha regalato soprattutto non pochi retroscena sui concorrenti del GF Vip. Uno di questi ha riguardato in particolar modo Franceska Pepe, l’ultima eliminata, amatissima sui social. Il padrone di casa del reality e direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, ha... L'articolo Franceska Pepe, ecco perché Signorini l’ha voluta al GF Vip: retroscena dopo la sua eliminazione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La nuova puntata di Casa Chi è stata come sempre molto scoppiettante e piacevole e ha regalato soprattutto non pochisui concorrenti del GF Vip. Uno di questi ha riguardato in particolar modo, l’ultima eliminata, amatissima sui social. Il padrone di casa del reality e direttore del settimanale Chi, Alfonso, ha... L'articoloperchél’haal GF Vip:la suaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - egenbogen_r : MI ELIMINATE FRANCESKA PEPE PER QUESTO MOBILE IKEAAAAA MA IO SCHIZZO MALE #GFVIP - infoitcultura : Franceska Pepe dopo l’eliminazione dal GFVip esulta ma il voto per Adua è sospetto - Marikap28 : RT @e_ma_nue_le: Più di 24 ore senza notizie di Franceska Pepe, siete pronti a rivederla entrare in casa? #GFvip - e_ma_nue_le : Più di 24 ore senza notizie di Franceska Pepe, siete pronti a rivederla entrare in casa? #GFvip -