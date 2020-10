Francesco Guccini ritorna con “Note di viaggio 2”: «Oggi alla musica preferisco scrivere libri ma ascoltando le mie canzoni continuo ad emozionarmi» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il fortunato album “Note di viaggio“, uscito poco meno di un anno fa, il 9 ottobre per BMG arriva il nuovo lavoro “Note di viaggio – capitolo 2“. Francesco Guccini e Mauro Pagani hanno presentato Oggi alla stampa la continua del progetto che vede una serie di artisti italiani che reinterpetano i grandi successi del maestro con arrangiamenti ed emozioni completamente inediti In questo secondo volume hanno reso omaggio al Maestro di Pavana: Zucchero (Dio è morto), Fiorella Mannoia (Signora Bovary), Emma e Roberto Vecchioni (Autunno), Vinicio Capossela (Vedi cara), Gianna Nannini (Quello che non…), Jack Savoretti (Farewell), Levante (Culodritto), Mahmood (Luna fortuna), Petra Magoni (Canzone di notte n.2), Ermal Meta (Acque), Fabio Ilacqua ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il fortunato album “Note di“, uscito poco meno di un anno fa, il 9 ottobre per BMG arriva il nuovo lavoro “Note di– capitolo 2“.e Mauro Pagani hanno presentatostampa la continua del progetto che vede una serie di artisti italiani che reinterpetano i grandi successi del maestro con arrangiamenti ed emozioni completamente inediti In questo secondo volume hanno reso omaggio al Maestro di Pavana: Zucchero (Dio è morto), Fiorella Mannoia (Signora Bovary), Emma e Roberto Vecchioni (Autunno), Vinicio Capossela (Vedi cara), Gianna Nannini (Quello che non…), Jack Savoretti (Farewell), Levante (Culodritto), Mahmood (Luna fortuna), Petra Magoni (Canzone di notte n.2), Ermal Meta (Acque), Fabio Ilacqua ...

Paoletta_F : #NotediViaggio #NonViSuccederaNiente #FrancescoGuccini #MauroPagani #PetraMagoni - Canzone di notte n. 2 @MetaErmal… - rockolpoprock : Francesco Guccini: nel 2021 un concerto all’Arena di Verona per celebrare la sua musica - RecensiamoMusic : In uscita l'album di #FrancescoGuccini #NoteDiViaggio - Capitolo 2: non vi succederà niente - chonchein : RT @Many_Many_Books: «Ma pensa se le canzonette me le recensisse Roland Barthes!» ?? Francesco Guccini @giuliavaldi - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Francesco Guccini, esce Note di viaggio 2: Mi commuovo riascoltando quelle canzoni #ultimora… -