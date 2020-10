Forum Enpaia, Baretta: “Fondamentale investire nel settore agricolo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Secondo le stime della Banca Mondiale, come conseguenza del Covid-19, nel 2020 saranno dai 40 ai 60 milioni in più le persone in situazione di estrema povertà (meno di 1,90 dollari al giorno) rispetto al 2019. Il tasso globale di povertà potrebbe aumentare tra 0,3 e 0,7 punti percentuali, raggiungendo circa il 9% nel 2020 con, parallelamente, la perdita di mezzo miliardo di posti di lavoro nel mondo. Stando alle previsioni la crisi sanitaria porterà, inoltre, entro la fine dell’anno a 820 milioni il numero di persone che soffrono di fame cronica con un aumento di 130 milioni rispetto allo scorso anno. Questo il quadro post pandemia emerso oggi dal Forum “Economia e società, tendenze nel dopo Covid-19” organizzato al Posta Vecchia Hotel di Ladispoli dalla Fondazione Enpaia, Ente di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Secondo le stime della Banca Mondiale, come conseguenza del Covid-19, nel 2020 saranno dai 40 ai 60 milioni in più le persone in situazione di estrema povertà (meno di 1,90 dollari al giorno) rispetto al 2019. Il tasso globale di povertà potrebbe aumentare tra 0,3 e 0,7 punti percentuali, raggiungendo circa il 9% nel 2020 con, parallelamente, la perdita di mezzo miliardo di posti di lavoro nel mondo. Stando alle previsioni la crisi sanitaria porterà, inoltre, entro la fine dell’anno a 820 milioni il numero di persone che soffrono di fame cronica con un aumento di 130 milioni rispetto allo scorso anno. Questo il quadro post pandemia emerso oggi dal“Economia e società, tendenze nel dopo Covid-19” organizzato al Posta Vecchia Hotel di Ladispoli dalla Fondazione, Ente di ...

