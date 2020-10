Formazioni ufficiali Italia-Moldavia | amichevole

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ledi-Moldova, matchche vede in campo gli azzurri. All’Artemio Franchi la nazionale di Mancini si sottopone ad un test match sulla carta agevole, ma utile per fare prove tattiche e di formazione in vista dell’Europeo 2020 e degli impegni di Nations League. L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 di mercoledì 7 ottobre, di seguito le scelte dei due tecnici.: IN ATTESA MOLDOVA: IN ATTESA