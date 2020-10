“Fontana e Gallera lasciano i lombardi senza vaccino anti-influenzale, ora lo comprano a peso d’oro” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Trovare un vaccino anti-influenzale in lombardia è praticamente una missione impossibile. Lo scrive, sul Fatto, Alessandro Robecchi. Vaccini, nella ricca lombardia, martoriata dal Covid a marzo, non ce ne sono. E non solo per i cittadini normali, ma anche per operatori della sanità, over 60 e bambini da zero a sei anni, ovvero le categorie per le quali è consigliato il vaccino. Robecchi scrive. “L’esimia Regione di mister Fontana, ha escluso dalle possibili forniture i lavoratori del settore pubblico (si arrangino) e gli operatori della sanità privata, che fino all’anno scorso erano compresi nelle forniture e quest’anno no: si arrangino pure loro. Ridursi a indire gare di fornitura a metà ottobre è semplicemente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Trovare unina è praticamente una missione impossibile. Lo scrive, sul Fatto, Alessandro Robecchi. Vaccini, nella riccaa, martoriata dal Covid a marzo, non ce ne sono. E non solo per i cittadini normali, ma anche per operatori della sanità, over 60 e bambini da zero a sei anni, ovvero le categorie per le quali è consigliato il. Robecchi scrive. “L’esimia Regione di mister Fontana, ha escluso dalle possibili forniture i lavoratori del settore pubblico (si arrangino) e gli operatori della sanità privata, che fino all’anno scorso erano compresi nelle forniture e quest’anno no: si arrangino pure loro. Ridursi a indire gare di fornitura a metà ottobre è semplicemente ...

lucianonobili : Non sono riusciti neanche a procurarsi le dosi di vaccino antinfluenzale per anziani e bambini, in un momento in cu… - LiaQuartapelle : Vi sembra giusto che in Lombardia non sia ancora partita la campagna vaccinale gratuita per le fasce a rischio, ma… - pfmajorino : Vorrei un medico lombardo al posto di Fontana e Gallera da ieri. - soniabetz1 : l'ultima di Gallera e Fontana, vaccini pagati 5 volte di più, questi 2 sono IL pericolo per la Lombardia - ma_allora : la premiata ditta Fontana&Gallera colpisce ancora? -