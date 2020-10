Follia in diretta tv, Maria De Filippi sotto choc: “Se cade, muore” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora esibizioni pericolose a Tu sì que vales. Durante l’ultima puntata, un concorrente ha tenuto tutta la giuria con il fiato sospeso. Fuoco e fiamme ancora una volta sul palco di Tu sì que vales. Il programma ha ospitato, durante il corso degli anni, artisti di tutti i tipi, e oramai il pubblico dovrebbe essere … L'articolo Follia in diretta tv, Maria De Filippi sotto choc: “Se cade, muore” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora esibizioni pericolose a Tu sì que vales. Durante l’ultima puntata, un concorrente ha tenuto tutta la giuria con il fiato sospeso. Fuoco e fiamme ancora una volta sul palco di Tu sì que vales. Il programma ha ospitato, durante il corso degli anni, artisti di tutti i tipi, e oramai il pubblico dovrebbe essere … L'articolointv,De: “Se, muore” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pierodallerive : RT @Da9y93: Secondo #Auriemma, in diretta a tele Lombardia, tutte le squadre della serie A, e del mondo, hanno violato il protocollo andand… - grupposuning : RT @Da9y93: Secondo #Auriemma, in diretta a tele Lombardia, tutte le squadre della serie A, e del mondo, hanno violato il protocollo andand… - ndl00 : RT @Da9y93: Secondo #Auriemma, in diretta a tele Lombardia, tutte le squadre della serie A, e del mondo, hanno violato il protocollo andand… - AlexVittadello : RT @Da9y93: Secondo #Auriemma, in diretta a tele Lombardia, tutte le squadre della serie A, e del mondo, hanno violato il protocollo andand… - gsatta04_satta : RT @Da9y93: Secondo #Auriemma, in diretta a tele Lombardia, tutte le squadre della serie A, e del mondo, hanno violato il protocollo andand… -