LaGazzettaWeb : Foggia, positiva al Coronavirus esce di casa: sorpresa da polizia, denunciata. «Stavo andando a fare un altro tampo… - 5rsMegafono : ?? IN GIRO COL COVID ?? #Foggia Controlli della Polizia nelle scuole e nelle aree sensibili della città. Ecco cosa è… - princigallomich : FOGGIA – POSITIVA AL COVID-19, MA TROVATA ALLA GUIDA DELL’AUTO: LA POLIZIA DENUNCIA UNA DONNA - immediatonet : Donna fermata a #Foggia mentre girava in auto, trovata positiva al Covid-19. È stata denunciata dagli agenti di pol… - niUINterest : RT @corrmezzogiorno: #Foggia Coronavirus, studentessa positiva, chiuse 4 classi al Lanza di Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia positiva

Sono stati registrati 196 casi positivi: 68 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 80 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 1 ...Vito Piazzolla “La ASL Foggia è impegnata nel monitoraggio continuo della criticità creatasi all’interno della sede del Don Uva dove ieri sono risultati positivi al COVID 35 ospiti e 9 operatori ...