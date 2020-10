Floriana Messina spettacolare | gli abiti attillati mettono in risalto le curve pazzesche FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)continua a far impazzire il web. La modella italo-colombiana ha messo inle sueindossando degli. Leggins neri e maglietta bianca che lasciano poco spazio all’immaginazione e valorizzano il suo fisico scultoreo che ha mandato in visibilio i fans. Visualizza questo post su Instagram La vida es una rueda 🎡 Un post condiviso da(@) in data: 7 Ott 2020 alle ore 4:46 PDT